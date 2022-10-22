المستشار الألماني يحذر من حصار جديد على واردات الحبوب من أوكرانيا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من قيام روسيا بفرض حصار جديد على واردات الحبوب من أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم السبت خلال في مؤتمر إقليمي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في ميونخ بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، إنهم يكافحون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وكثيرين آخرين لضمان إمكانية تصدير الحبوب عن طريق السكك الحديدية ونهر الدانوب، "ولكن بالتأكيد أيضا عن طريق البحر".

وأضاف: "من الجيد أننا تمكنا من القيام بذلك حتى الآن، ويجب عدم أغلاق هذا الطريق مرة أخرى"، موضحا أن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا لها تأثير على العالم بأسره، ولا يمكن استبعاد حدوث مجاعة كبيرة.

وأشار إلى أن روسيا تشن حربها بشكل أكثر وحشية، وتدمر المدن والقرى والبنية التحتية وأنظمة الطاقة، مضيفا أن الناس يموتون كل يوم، "ونعلم ذلك بمرارة وحزن"، مؤكدا مواصلة دعم الحكومة الألمانية لأوكرانيا سواء ماليا أو إنسانيا أو بالأسلحة للدفاع عن استقلالها.

وذكر أن الدعم الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا في الدفاع الجوي على سبيل المثال مؤثر، مضيفا دعم شرق أوكرانيا بالمدفعية، مؤكدا ضرورة عمل كل شيء لضمان "تهيئة الظروف لإنهاء (الحرب) وتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".

وشكا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المشكلات المتزايدة مع صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، والتي تم الاتفاق عليها مع روسيا في يوليو الماضي.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو إن هناك تكدسا اصطناعيا لـ150 سفينة لأن روسيا تحول عمدا دون مرورها، وأضاف: "العدو يبذل قصارى جهده لإبطاء صادراتنا الغذائية"، متهما روسيا بالسعي لإثارة أزمة غذائية وتوترات اجتماعية في العالم بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه بسبب التأخيرات لم تصل ثلاثة ملايين طن من المواد الغذائية إلى الناس حتى الآن.

ونتيجة للحرب الروسية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، تم حجز أطنان من الحبوب في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لعدة أشهر. ومنذ يوليو الماضي أعيد فتح ثلاثة موانئ بحرية أوكرانية لتصدير المواد الغذائية. وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتفاق ووصفه بأنه "احتيال" لأنه لم يتم الوفاء بوعود تخفيف العقوبات ضد روسيا.