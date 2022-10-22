ملتقى ثقافى وندوة لتناول قضية تغيرات المناخ بأسوان ضمن تحضيرات قمة المناخ

نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية، ملتقى ثقافي حول استراتيجيات التعامل مع التغيرات المناخية، والذي عقد بقرية عزبة المصرى بأسوان، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بعزبة المصري، بمشاركة طلاب جامعة أسوان ونخبة من الشباب المثقفين.

وقد سلط الملتقى الضوء على استراتيجيات التعامل والمواجهة لقضية تغيرات المناخ والترويج لمؤتمر قمة المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ الشهر القادم و فى نهاية الملتقى تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه .. أدار الملتقى الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية.

وفى سياق متصل نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان بالتعاون مع إدارة رى ادفو شرق والإدارة الزراعية بادفو ووحدة الإعلام المائى ندوة لتوعية المزارعين، بقضية التغيرات المناخية وتحضيرات مصر لإستضافة قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ الشهر القادم.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية، إن الندوة دارت حول التكيف مع التغيرات المناخية فى الزراعة و الرى، وجهود الدولة فى مواجهة قضية تغيرات المناخ والدعوة لاستضافة فعاليات قمة المناخ العالمى.

أدار الندوة المهندس علاء أبو الحسن مفتش رى ادفو شرق والمهندسة سميرة عبد الله مهندسة الإرشاد الزراعى بادفو وعضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، بأن المنصة تتوسع في أنشطتها و تستحدث شراكات جديدة مع جهات من خارج المحافظة، لتناول قضية تغيرات المناخ، من بينها التعاون مع إدارة التوجيه المائى ووحدة الإعلام المائى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الأقصر من خلال تنفيذ ندوة تستهدف المزارعين بمركز إدفو بأسوان.