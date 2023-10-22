رد مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، على استهداف قاعدتي حرير بإقليم كردستان العراق، وعين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار في غرب العراق السبت، عبر هجوم بطائرتين مسيرتين على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في الحرب على فلسطين.

ونفى خلال تصريحات لـ«العربية» مساء اليوم، تواجد قواعد أمريكية على الأراضي العراقية، قائلا: «لا يوجد قواعد أمريكية في العراق أو قوات قتالية أمريكية على الأراضي العراقية»، مشيرا إلى استمرار التحقيقات من القوات الأمنية العراقية بهذا الصدد؛ للتأكد من حقيقة المعلومات المتداولة.

وأوضح أن القواعد العسكرية السابقة؛ قواعد عراقية تحت قيادة الجيش العراقي، مشيرا إلى احتضانها؛ بعض البعثات من المدربين من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لتدريب القوات المسلحة العراقية على الأسلحة ذات المنشأ الأمريكي.

وتابع: «إلى الآن لا يوجد أنباء عن أضرار أو ضحايا، والقوات الأمنية تراقب وتتابع التحركات أو التهديدات»، مؤكدا دعم العراق الجهود العربية الرامية إلى وقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين الأبرياء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة بغداد مستقرة وهادئة للغاية على مستوى السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصليات لجميع دول العالم، بالإضافة إلى تسيير الرحلات الجوية داخل مطار بغداد بصور طبيعية، وذلك في إطار الرد على طلب واشنطن من دبلوماسيها مغادرة أربيل وبغداد.

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق، هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد ظهر السبت.

وتعرضت قواعد تضم قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق؛ هي عين الأسد وحرير في إقليم كردستان في شمال العراق ومعسكر قرب مطار بغداد، لخمس هجمات منذ الأربعاء.