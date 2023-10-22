الرئيس الألماني يناشد مواطني بلاده حماية الحياة اليهودية في ألمانيا

ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، جميع المواطنات والمواطنين في ألمانيا، حماية الحياة اليهودية في ألمانيا.

وقال شتاينماير اليوم الأحد، أمام آلاف الأشخاص المجتمعين في مظاهرة ضد معاداة السامية ولأجل التضامن مع دولة الاحتلال أمام بوابة "براندنبورج" التاريخية بوسط العاصمة برلين، إن هذه الحماية هي مهمة الدولة، "ولكنها أيضا واجب مدني"، وتابع: "أرجو حقا جميع الأشخاص في بلدنا تبني هذا الواجب المدني".

وعلى خلفية أعمال الشغب المعادية للسامية خلال الأعوام الماضية، ذكر شتاينماير أنه "لا يطاق أن تشعر يهوديات ويهود اليوم مجددا بالخوف- بالذات في هذا البلد".

وتابع أنه لا يمكن أيضا تحمل أن يضطر آباء يهود لعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة وأن يستلزم الأمر حماية النصب التذكاري لمحرقة اليهود ببرلين من جانب الشرطة.

وقال شتاينماير: "أي هجوم فردي على يهوديات ويهود، وعلى مؤسسات يهودية يعد عارا على ألمانيا.. معاداة السامية تعد خطا أحمر"، وأضاف أنه لا يمكن التسامح مع كراهية إسرائيل التي يتم التعبير عنها بقوة في الشوارع، بحسب وصفه.

وأضاف الرئيس الألماني، أن "الهجمات الإرهابية من حماس على إسرائيل والأخبار والصور توجعنا هنا بشدة في ألمانيا أيضا"، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل لن يبقى أي شيء كما كان من قبل بالنسبة للأشخاص في إسرائيل وبالنسبة لجميع اليهوديات واليهود، وقال: "لم يتم قتل مثل هذا العدد الكبير من اليهوديات واليهود على هذا النحو منذ نهاية المحرقة".

وتابع شتاينماير: "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا الإرهاب، وألمانيا تساعد بقوة إسرائيل في هذا الأمر".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن الإرهاب يصيب أشخاصا أيضا في قطاع غزة تتظاهر حماس فقط بتمثيل مصالحهم، بحسب زعمه.

وخاطب الرئيس الألماني أقارب الرهائن المختطفين من جانب حماس وقال: "إننا الألمان نعاني، ونصلي ونبتهل معكم".

وأضاف أن الألمان يعتزمون القيام بكل شيء لأجل إطلاق سراح الرهائن، مناشدًا محتجزي الرهائن إطلاق سراح الرهائن الأبرياء.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزيرا الدفاع والخارجية الألمانيان بوريس بيستوريوس وأنالينا بيربوك على التوالي قد قاموا بزيارات تضامنية إلى دولة الاحتلال، عقب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة وتضمن إطلاق صواريخ واقتحام بلدات جنوب دولة الاحتلال واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع، وردا على الهجوم تشن إسرائيل هجمات جوية مكثفة على مدار الساعة على القطاع.