تليجراف تستعرض تحديات تنتظر قوات الاحتلال حال الاجتياح البري لقطاع غزة

استعرضت صحيفة "تليجراف" البريطانية التحديات التي تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي حال قيامها بغزو بري لقطاع غزة، مشيرة إلى أن القطاع سيشهد حربا وحشية في المناطق الحضرية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إسرائيل تستعد لشن غزو بري لغزة بعد إعلانها عزمها القضاء على حركة حماس الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة إلى حديث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، لقوات الاحتلال المحتشدة على حدود القطاع، حيث خاطبهم قائلا إنهم قريباً سيرون غزة من "الداخل"، واعداً بأن أمر الغزو سيصدر قريباً.

وفي حين يظل التوقيت الدقيق وحجم التوغل الإسرائيلي غير واضح، فإن الأمر المؤكد هو أن القادم سيكون حرب "حضرية" وحشية، بحسب الصحيفة.

- مترو غزة

وذكرت "تليجراف" أن حماس، التي تسيطر على القطاع بأكمله، أنشأت مجموعة من الأنفاق التي ستسمح لمقاتليها بتخزين الذخيرة وشن هجمات مفاجئة على القوات الغازية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأنفاق، التي يطلق عليها "مترو غزة"، يمكن أيضاً أن تمكن حماس من تجنب الرصد والفرار من قوات الاحتلال.

وميدانياً، من المرجح أن تنشر قوات الاحتلال دبابات "ميركافا" والجرافات المدرعة بينما تتحرك من منزل لآخر لاقتلاع ما يصل إلى 50 ألفاً من عناصر حماس الذين يعيشون إلى جانب المدنيين الفلسطينيين.

- أفخاخ وقناصة

ورأت الصحيفة البريطانية أن تقدم قوات الاحتلال من المرجح أن تعيقه الفخاخ المتفجرة، بما في ذلك العبوات الناسفة المتطورة، والأفخاخ والقناصة، الأمر الذي ينذر بخسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال.

ومن الأعلى، يواجه جنود الاحتلال خطر هجمات الطائرات بدون طيار "الدرونز" وقذائف الهاون والصواريخ، وفقا للتليجراف.

ويأتي ذلك بينما واصلت إسرائيل لليوم السادس عشر على التوالي قصف المباني السكنية والمساجد في قطاع غزة، حيث استشهد، يوم السبت فقط نحو 200 وأصيب أكثر من 400 آخرين من الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد المساجد التي دمرها الاحتلال ارتفع إلى 31 وأضرار بالغة في 3 كنائس.

من جهته، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال 450 عنصرا من حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الحالي.