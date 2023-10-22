سيمبا: التعادل أمام الأهلي لا يعني ضياع فرصة التأهل

أكد رافائيل تشيجيني عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، على ثقته في تأهل فريقه على حساب الأهلي وذلك قبل مباراة الإياب والتي ستجمعهم في الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل ايجابيا أمام سيمبا التنزاني بنتيجة هدفين لكل منهما في ذهاب الدور ربع النهائي والذي أقيم الجمعة في تنزانيا.

وقال رافائيل تشيجيني في تصريحات تلفزيونية: "لدينا الرغبة في تحقيق الفوز أمام، تركيزنا في الوقت الحالي على حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة".

وأضاف: "التعادل في مباراة الذهاب لا يعني ضياع فرصة التأهل، الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا، ومواجهته في ضربة البداية كان أمر صعبا بالنسبة لنا".

وتابع: «المدرب الفرنسي روبيرتو أوليفيرا يجهز الفريق بكل قوة في الوقت الحالي لمباراة الإياب، بعد المستوي الكبير الذي ظهرنا به في المباراة الأولى، خاصة أن التعادل كان جيدا للغاية في المباراة الأولي، فانا على ثقة في تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل".