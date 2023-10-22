هيئة الأسرى: إسرائيل تعتقل 65 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 65 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، في إطار العدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن «عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: رام الله، والخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: جنين، وطولكرم، ونابلس، وطوباس، وسلفيت».

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى أكثر من 1130 حالة، منوهة أن «هذه الإحصائية لا تشمل العمال ولا معتقلين غزة».

ولفتت إلى أن «المؤسسات لم تتمكن حتّى اليوم من الوصول إلى أعداد دقيقة وواضحة عن العمال المعتقلين، وكذلك المعتقلين من غزة».

واستشهد أكثر من 50 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج «موسى عرفات» بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة.