ميكيسوني يقود قائمة سيمبا في مباراة الإياب أمام الأهلي

أعلن روبيرتو أوليفيرا، المدير الفني لسيمبا التنزاني قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الإياب أمام النادي الأهلي، في الدوري الأفريقي الممتاز.

وتوجهت بعثة سيمبا مساء أمس السبت من تنزانيا في طريقها إلى القاهرة، وذلك تمهيدًا لمواجهة الأهلي مُجددًا في الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

وجاءت قائمة سيمبا لمباراة الإياب أمام الأهلي على النحو التالي:

حراس المرمى: أيوب لكرد – علي سالم

المدافعون: شوماري كابومبي – محمد حسين – مويندا – حسين كازي – كينيدي جوما – تشي مالوني فوندو.

لاعبو الوسط: فابريس نجوما – ساديو كانوتي – مازاميرو ياسين – سعيدي نتيبازونكيزا – ويلي أونانا – كلاتوس شاما – عبد الله هاميسي – لويس ميكيسوني.

المهاجمون: جين باليكي – موسيس فيري – دينيس كيبو – جون بوكو – شعباني تشيلونديا.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا مساء بعد غدٍ الثلاثاء على إستاد القاهرة، في إياب الدور الأول من بطولة الدوري الأفريقي، وذلك بعد التعادل ذهابًا في تنزانيا بهدفين لكل فريق.

ويحتاج فريق سيمبا التنزاني في مباراة الإياب أمام النادي الأهلي للفوز أو التعادل بشرط تسجيل 3 أهداف وأكثر، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من الدوري الأفريقي.