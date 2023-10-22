لاعب الزمالك: الحكام سبب الهزيمة أمام الأهلي في سوبر السلة

حمّل أحمد إسماعيل، لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك مسئولية الهزيمة أمام النادي الأهلي في كأس السوبر المحلي للتحكيم، مُشيرًا إلى أن فريقه لم يستحق تلك النتيجة.

وقال أحمد إسماعيل في تصريحات لشبكة الأيام البحرينية: "لم نخسر هذه المباراة.. الحكام هم من تسببوا في هزيمتنا، لكننا لم نخسر".

وأضاف: "كنا نواجه الأهلي والحكام سويًا، ورغم ذلك كنا نتحكم في مجريات المباراة حتى آخر دقيقة.. هذا الطاقم التحكيمي لا يليق بمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. نحتاج لطاقم من أوروبا".

وتابع: "انظروا للأخطاء المرتكبة من كل فريق، ففي أول 3 دقائق الحكم احتسب 7 أخطاء على 3 لاعبين من الزمالك، ولم يحتسب أي خطأ على لاعبي الأهلي".

وأتم أحمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "لم نستحق الهزيمة.. كنا نواجه الأهلي والحكام معًا.. لقد قدمنا مباراة رائعة، وإذا كان لدى الحكام عدلًا لفزنا بالمباراة.. لقد كانت مباراة سهلة".

وكان النادي الأهلي قد تُوج بكأس السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 64-60، في مباراة أُقيمت بالبحرين مساء الجمعة، بقيادة تحكيمية مصرية.

يُذكر أن أحمد إسماعيل كان قد رحل عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الماضي، إثر عدم توصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، قبل أن ينتقل بعدها إلى الزمالك.