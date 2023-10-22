بايدن: طلبت من نتنياهو حماية المدنيين أثناء الحرب قدر المستطاع

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التأكيد على موقف بلاده الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى حرص واشنطن على تلبية احتياجات تل أبيب كافة؛ لحماية الشعب الإسرائيلي في كل وقت.



وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تتعامل إسرائيل مع غزة، وفقًا لقوانين الحرب.



وأشار إلى أنه طلب من «نتنياهو» حماية المدنيين أثناء الحرب قدر المستطاع.



وأضاف: «لا يمكن تجاهل الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون العيش في سلام، ولهذا اتفقنا على إدخال الشحنة الأولى من المساعدات إلى غزة، ولا يمكننا التخلي عن حل الدولتين».





Israel has the right to defend itself. We must make sure they have what they need to protect their people today and always.



At the same time, Prime Minister Netanyahu and I have discussed how Israel must operate by the laws of war. That means protecting civilians in combat as… — President Biden (@POTUS) October 22, 2023



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي للويد أوستن، إن «واشنطن لن تتردد في التدخل عسكريًا، إذا اتسع النزاع بمنطقة الشرق الأوسط».



ورجح خلال تصريحات لشبكة «ABC نيوز» الأمريكية، حدوث تصعيد كبير للهجمات على القوات والمواطنين الأمريكيين في أنحاء المنطقة.



وأضاف: «نحتفظ بحق الدفاع عن النفس ولن نتردد في اتخاذ الإجراء المناسب لحماية قواتنا، وننصح أي بلد أو مجموعة تريد توسيع الصراع أو الاستفادة منه بألا تفعل ذلك».



وأشار إلى أن «واشنطن تركز حاليا على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها»، لافتًا إلى أنه «يحث إسرائيل على تنفيذ عملياتها العسكرية في غزة، بما يتسق مع القانون الدولي».