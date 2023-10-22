الفنان الفلسطيني محمد عساف: غزة لا زالت صابرة

شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره المتابع لحسابه على موقع x صورة لطفلين فلسطينيين، من أهل غزة، الذين كانوا أحد ضحايا القصف والحصار والمجازر التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي يوميا منذ طوفان الأقصي، وحملت الصورة عنوان "هل نمتم مطمئنين؟".

وعلق عساف على الصورة: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني لم يبقي شيء على حاله، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر، قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيء، تغيرت الملامح، ولكن غزة لا زالت صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".

وما زالت تعاني غزة من قصف يومي للبيوت والشوارع من قبل المحتل الإسرائيلي، وكل يوم يسقط العديد من الشهداء من جميع الأعمار، وإن كان أكثرهم من الأطفال والنساء.