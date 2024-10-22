حزب الله يستهدف ثكنات وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف عدة ثكنات عسكرية إسرائيلية وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان بالصواريخ.

وقال حزب الله في عدة بيانات منفصلة إنه استهدف ثكنة كيلع الجنوبية في الجولان السوري المحتل بالصواريخ، كما استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدية عيتا الشعب بالصواريخ.

كما أعلن حزب الله استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في خلة وردة في جنوب لبنان بالصواريخ، كما استهدف ثكنة يفتاح الإسرائيلية بمسيرات انقضاضية، واستهدف مستعمرة كابري ومعسكر كيلع، وثكنة يوآف الإسرائيلية بصليات صاروخية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين استهداف مستوطنتي زرعيت و شوميرا الإسرائيليتين بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه" استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت وشوميرا بصلية صاروخية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أنه " أطلق صواريخ أرض – جو على الطائرات المعادية وأجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية".

وكان حزب الله أعلن اليوم الاثنين استهداف موقع 2222) الإسرائيلي في جبل الشيخ بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان إنه " استهدف بعد ظهر يوم الإثنين موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية."

واستهدف حزب الله، اليوم الإثنين، بحسب بيانات سابقة، قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات، واستهدفوا جنودا إسرائيليين أثناء محاولتهم إجلاء الجنود في أطراف بلدة مركبا، كما استهدف ثكنة كيلع ومستوطنة معالوت الإسرائيليتين بالصواريخ.

كما استهدف جنودا إسرائيليين عند عبارة بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، وعند مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا جنوباً بالصواريخ، كما استهدفوا معسكر الـ100 شمال اييليت هشاحر ومستوطنة كرمئيل الإسرائيليتين بالصواريخ.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق في أول أكتوبر الجاري عملية برية في جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله ودفع عناصره بعيدا عن حدود إسرائيل الشمالية، لإعادة سكان مدن شمال إسرائيل إلى منازلهم التي غادروها جراء هجمات الحزب لدعم قطاع غزة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم طوفان الأقصي من جانب حماس قبل عام.