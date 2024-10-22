إخلاء مستشفى الساحل بلبنان بعد اتهام إسرائيل حزب الله بتخزين أموال في نفق تحته

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قالت مراسلة روسيا اليوم مساء يوم الاثنين إن السلطات أخلت مستشفى الساحل بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد اتهام إسرائيل حزب الله بتخزين الأموال والذهب في سرداب تحته.



من جهته قال النائب في البرلمان اللبناني فادي علامة إن المزاعم الإسرائيلية عارية من الصحة بشأن مستشفى الساحل لكننا اضطرننا للإخلاء.



وأضاف فادي علامة "أدعو قيادة الجيش للكشف والتأكد من عدم وجود أي أنفاق تحته".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن حزب الله يحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في منطقة حارة حريك ببيروت لاستخدامها في تمويل أنشطته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الملجأ الخاص بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقع أسفل مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت وتحديدا تحت عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل"، وفق زعمه.

وأضاف أن "هذا المجمع يحتوي على مئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب يعتقد أن جزءا كبيرا منها تم جمعه من اللبنانيين والتي كان يمكن استخدامها لإعادة إعمار لبنان".

وذكر أن فتحتي الدخول والخروج تقع داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل.

‏وأشار إلى أن عنوان المستشفى في شارع ضرغام طريق المطار بحارة حريك.

‏وأوضح في بيانه أن هذه الأموال مخصصة حصريا لتسليح حزب الله.

‏وأفاد في السياق بأن سلاح الجو الإسرائيلي يستطلع المجمع حاليا ويتابعه.