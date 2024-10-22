الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة عند الحدود الشمالية مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة عند الحدود الشمالية مع لبنان.

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الرائد (احتياط) سار إلياد نفارسكي، البالغ من العمر 27 عامًا، من تل أبيب – يافا، قُتل في معارك الشمال.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين عند أطراف العديسة في قضاء مرجعيون، وتدمير دبابة «ميركافا» أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة في جنوب لبنان.

وأوضح في بيان عبر تطبيق «تليجرام»، أن عناصره استهدفوا عند الساعة 10:00 من مساء الإثنين (بالتوقيت المحلي)، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية.

وأضاف، في بيان منفصل، أنه استهدف عند الساعة 09:30 من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.