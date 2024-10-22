

أعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية، مساء الاثنين، استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد توقفها لنصف ساعة، بسبب تحذيرات من تهديد أمني.

وفي وقت لاحق، قالت سلطات المطار في تل أبيب، إن حركة الملاحة عادت لوضعها الطبيعي في المطارات بعد اعتراض مسيرة كانت تستهدفه.

وأوضح جيش الاحتلال أن "مروحيات وطائرات قتالية تابعة لسلاح الجو قامت باعتراض 5 مسيرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية"، مؤكدا خلو منطقة مطار بن جوريون من التهديدات.

ولفتت إدارة المطار، إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي طالب بوقف حركة الملاحة وتحويل مسار الطائرات المدنية بشكل مؤقت، حتى يتم التأكد من زوال أي تهديد أمني في منطقة المطار.

- خسارة ملموسة في الطيران بإسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 20 شركة طيران فقط لاتزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، مقارنة بأكثر من 150 شركة طيران كانت نشطة قبل 7 أكتوبر 2023.



ودفعت المخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، شركات طيران دولية كثيرة إلى وقف رحلاتها أو تمديد إجراء تعليق رحلاتها الذي كان سارياً.

وفي سياق متصل، طلبت دول عدة من رعاياها المغادرة أو تجنّب السفر للبنان، كما أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا خطوات لإجلاء رعاياها.

ووصل الأمر إلى أن أعنلت شركات طيران عالمية تعليق رحلتها إلى إسرائيل بسبب التوترات الأمنية هناك.



-إيطاليا

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن شركة الطيران الإيطالية "إيتا" ألغت رحلاتها المتجهة لإسرائيل حتى يوم 30 ديسمبر.

سابقا، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "نحو 20 شركة طيران فقط لاتزال تعمل على خطوط الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، مقارنة بأكثر من 150 شركة طيران كانت نشطة، قبل 7 أكتوبر 2023. "

-مجموعة لوفتهانزا وهو أكبر تحالف طيران في العالم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مجموعة "لوفتهانزا" ألغت جميع الرحلات الجوية من "إسرائيل"وإليها حتى 10 نوفمبر المقبل، على الرغم من عدم الإعلان عن القرار رسمياً، لافتة إلى أنّ "الأمر يتعلق بكل رحلات شركات الطيران الخمس العاملة في إسرائيل".

وتشمل شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانز قطاع شركات الطيران للركاب الخطوط الجوية لوفتهانزا، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورووينجز.

وتعتبر لوفتهانزا واحدة من الـ5 المؤسسين لتحالف ستار، أكبر تحالف طيران في العالم وتأسس عام 1997.

-أمريكا

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز"، أعلنت في بيان عن إلغاء رحلاتها بين مطار "جون إف.كنيدي" بين نيويورك وتل أبيب، حتى نهاية مارس من العام القادم 2025، بسبب تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط والمخاوف الأمنية في إسرائيل.

-بريطانيا

وأوضحت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" أرجأت عودتها إلى إسرائيل حتى نهاية مارس 2025 على الأقل.

يأتي قرار على غرار العديد من الشركات العالمية التي مدّدت تعليق رحلاتها من وإلى "إسرائيل"، في ظلّ استمرار التوترات في المنطقة، الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

-بولندا

أرجات شركة الطيران البولندية" LOT" عودة رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى 12 من نوفمبر المقبل، كذلك أعلنت شركة الطيران "airBaltic" عن إلغاء رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى 30 من نفس الشهر.