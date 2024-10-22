الخارجية الأردنية: الصفدي وبلينكن يتفقان على تأجيل الزيارة المقررة للمملكة غدا

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، مساء الثلاثاء، «اتفق الوزيران خلال الاتصال على تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها بلينكن إلى المملكة غدًا؛ على أن يلتقيا في وقت قريب يحدده الطرفان».

وبحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

كما شدد الصفدي، على أن «لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها»، مؤكدًا «وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل شمال غزة؛ حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة؛ تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وبحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله، وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه.

وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورياً وتطبيق القرار ١٧٠١ بالكامل.

إلى ذلك، يغادر الصفدي عمّان إلى باريس غداً، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته، الذي تستضيفه فرنسا.