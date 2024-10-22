تُقام اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة استقلال طهران ضد النصر السعودي فى دوري أبطال آسيا للنخبة.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ميلان X كلوب بروج – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

موناكو X سرفينا زفيزدا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

باريس سان جيرمان X آيندهوفن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

يوفنتوس X شتوتجارت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

آرسنال X شاختار دونيتسك – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

شتورم جراتس X سبورتنج لشبونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

جيرونا X سلوفان براتيسلافا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أستون فيلا X بولونيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

جوانجو إف سي X جوهور تاكزيم – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS 3 AFC

شنجهاي X سنترل مارينرز – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN SPORTS AFC

بوريرام يونايتد X بوهانج ستيلرز – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 1 AFC

شاندونج تايشان X يوكوهاما مارينوس – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 2 AFC

الغرافة X الوصل – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

استقلال طهران X النصر – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

أتليتيكو مينيرو X ريفر بليت – الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

تنزانيا X غانا – الساعة 12 ظهرا على قناة on time sport 1

مالاوي X موريتانيا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة on time sport 1 المغرب X مصر – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 1

موزمبيق X السنغال – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 1