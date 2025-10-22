 وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان المستجدات الإقليمية بعد اتفاق إسلام آباد وكابول - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 6:10 ص القاهرة
وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان المستجدات الإقليمية بعد اتفاق إسلام آباد وكابول

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 6:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 6:03 ص

 بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، هاتفيا مساء الثلاثاء مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار المستجدات الإقليمية.


وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال بعد أيام من وساطة دبلوماسية شاركت فيها السعودية إلى جانب قطر وتركيا، أسهمت في تهيئة الأجواء للحوار بين باكستان وأفغانستان.

وتلا تلك الوساطة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الدوحة بين باكستان وأفغانستان بجهود قطرية تركية، وهو الاتفاق الذي رحبت به المملكة وأشادت بجهود الوسطاء.


