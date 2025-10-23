مقتل شخص في حادث إطلاق نار بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا

قتل شخص في حادث إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا، وذلك عقب مشادة بين مجموعات من الأشخاص، وفقا لما أفادت به الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "أصيب شخص بجروح قاتلة"، مشيرا إلى إصابة عدد من الأشخاص الآخرين.

وبحسب المعلومات الأولية، اندلع خلاف بين مجموعتين أو أكثر حوالي الساعة 625 مساء (1625 بتوقيت جرينتش).

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "تم إطلاق عدة أعيرة نارية".

وتمكنت قوات الشرطة من توقيف مشتبه به في مكان قريب، وتجري حاليا تحقيقات بشأن مدى تورطه في الحادث.

وأضافت الشرطة: "يتم حاليا تنفيذ إجراءات تفتيش إضافية"، مشيرة إلى أن مروحية تحلق فوق المنطقة لتمشيطها.

وتتواجد فرق الطوارئ بأعداد كبيرة في موقع الحادث، حيث تعمل على إسعاف المصابين وجمع الأدلة. وقد تم تطويق الشارع على نحو كريم، وتم إغلاق بعض محطات القطار الخفيف.

ووفقا لمصور من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كان متواجدا في الموقع، تابع عدد من المارة مجريات التحقيق.