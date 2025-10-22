استشهاد شخص باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بصاروخ موجه وفق الوكالة الرسمية، في أحدث خرق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

استشهد لبناني، صباح الأربعاء، جراء غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا جنوبي البلاد، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية نفذت "غارة بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق الجبانة القديمة في بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح".

وأفادت الوكالة بـ"استشهاد سائق الدراجة".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.



