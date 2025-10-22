إنقاذ 80 من عمال المناجم في جمهورية الدومينيكان بعد انهيار جزئي داخل منجم للنحاس والزنك

أعلنت وكالة الدفاع المدني في جمهورية الدومينيكان أن فرق الإنقاذ تمكنت الثلاثاء من إنقاذ 80 عامل منجم كانوا قد حوصروا إثر انهيار جزئي في أحد المناجم، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم، في بيان، أن العمال علقوا عندما انهار جزء من منجم للزنك والنحاس في منطقة سيروس دي ميمون.

ويقع المنجم في منطقة ريفية شمال غرب العاصمة سانتو دومينجو، حيث كان أقارب العمال ينتظرون بقلق أخبار عمليات الإنقاذ.

وأضافت الوزارة أن جميع العمال كانوا في منطقة آمنة تحت الأرض، وتمت عملية رفعهم تدريجيا إلى السطح.