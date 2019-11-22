مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية جنوبي الحديدة باليمن

قصفت ميليشا الحوثي مناطق مأهولة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن المليشيا استهدفت بقذائف المدفعية والأسلحة، قرى سكنية شمالي مديرية الدريهمي، وتسببت في إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.

وكان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي أكد - في وقت سابق- أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل وزجت بهم في ساحات القتال، كما قامت بتغيير المناهج الدراسية وغرس المفاهيم الطائفية والعقائدية في مناطق سيطرتها، بما يخدم الفكر المتطرف للمليشيا وغسل أدمغة الأطفال بمفاهيم متطرفة تشكل خطرًا على مستقبلهم.

وقال السعدي إن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لحماية وصون حقوق الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم ورفع معاناتهم، برغم الصعوبات التي تمر بها اليمن .

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لموائمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى توقيعها مع الأمم المتحدة في العام 2014 على خطة العمل لمنع استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، وكذلك التوقيع على خارطة الطريق لتنفيذ هذه الخطة بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.