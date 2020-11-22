القومي للشئون البحثية: جهات أجنبية طلبت مشاركتنا في اللقاح المصري لكورونا وقلنا متشكرين عندنا كل حاجة

القومي للشئون البحثية: في الشهور الأولى من 2021 يكون لدينا لقاح مصري لكورونا

قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومي للشئون البحثية، إن الدولة سيكون لديها لقاح مصري لكورونا في بداية الشهور الأولى من العام المقبل، منوهًا بأن نسبة فعاليته في التجارب ما قبل الإكلينيكية فاقت الـ95%.

وأضاف معوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الشركة التي ستصنع اللقاح مصرية، مشيرًا إلى أن كل التجارب التي تمت بخبرات مصرية.

ونفى وجود أي تعاون مع أي جهة أجنبية في صناعة هذا اللقاح، قائلًا: «بعض الجهات الأجنبية طلبت مشاركتنا أو توفير ما نحتاجه لكننا رفضنا وقلنا لا متشكرين إحنا عندنا كل حاجة»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنه بعد الموافقة المتوقعة خلال شهر، سيتم البدء بـ5000 جرعة في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب البدائية، ليتم الاستكمال بجرعات أكبر في المرحلة الثالثة بعد ثبات فعالية اللقاح على المتطوعين، مضيفًا أن المصنع يستطيع إنتاج كميات كبيرة من الجرعات.

وتابع: «هذه المرة الأولى التي ينتج فيها لقاح للإنسان في مصر»، لافتًا إلى أنه كانت هناك تجربة سابقة لإنتاج لقاح خاص بإنفلونزا الطيور.