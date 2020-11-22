استشاري وبائيات بالصحة العالمية: لن تستأثر دولة بلقاحات كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تتابع مصانع لقاحات كورونا وعددها في الأسواق؛ لضمان توزيع اللقاح وانتشاره على مدى واسع.



وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الجهات الكبرى المانحة للقاح ستعمل على ضمان التوزيع العادل بين الدول، مؤكدًا: «لن تستأثر دولة بلقاحات كورونا».



وأشار إلى أن المنظمة تتأكد من توفير بنية تحتية لصناعة عدد كبير من لقاحات «كوفيد - 19» تكفي عددًا كبيرًا من السكان، وإنتاجه على نطاق واسع بمجرد الإعلان عن ذلك.



وذكر أستشاري الوبائيات بالصحة العالمية أن المنظمة حددت الفئات الأكثر أولوية في الحصول على اللقاح، وهي الكوادر الطبية، وكبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة.