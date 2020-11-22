سكرتير محافظة المنيا يتفقد جاهزية لجان جولة الإعادة بانتخابات النواب

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة للتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الانتخابات استعدادا لاستقبال الناخبين صباح غد، لإجراء جولة الإعادة لمجلس النواب، في خمس لجان عامه، يتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا.

وتضم المحافظة، 474 مركزا انتخابيا، و1021 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وكلف المحافظ، قيادات المحافظة بالمرور على مقار اللجان الانتخابية، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ أعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، مشيرا إلى تفعيل غرفتي العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث أولا بأول.

من جانبه تابع المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، الاستعدادات الخاصة بتجهيزات مقار اللجان الانتخابية بمراكز جنوب المحافظة، والتي تضم، (أبو قرقاص، وملوي، وديرمواس).

وشدد السكرتير العام على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر كافة سبل الراحة للقائمين علي العملية الانتخابية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهورها بالشكل الحضاري.

كما تابع اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، جاهزية مقار اللجان بمراكز شمال المحافظة، وتضم (سمالوط -مطاي-بني مزار-مغاغة والعدوة).

وكان محافظ المنيا قد أجرى، اليوم الأحد، جولة تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل مدينة المنيا، لمتابعة مدى جاهزية اللجان، للتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات والترتيبات تمهيدا لإجراء انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.