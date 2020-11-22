أمين المصارف العربية: يجب أن نتعلم من التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي

فتوح: قانون الاستثمار في مصر جيد جدًا.. ويسمح للمستثمر بالخروج في أي وقت وفق مجموعة من الشروط

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر أسهمت في احتواء أزمة كورونا، معلقًا: «يجب أن نتعلم من التجربة المصرية بموضوع الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وتنفيذ الإصلاحات بشكل جيد».

وأضاف فتوح، خلال لقاء لبرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن صندوق النقد الدولي شريك بالنمو الاقتصادي الموجود في مصر، لافتًا إلى أن الصندوق لا يمنح قرضًا إلى بعد رؤية إصلاح اقتصادي جدي على كل المستويات.

ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية السياسة المالية والنقدية الصحيحة من قبل البنك المركزي والحكومات تؤدي إلى ارتياح المؤسسات الدولية، وخاصة من صندوق البنك الدولي.

ونوه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلى أن صندوق النقد الدولي لم يقدم الدعم للبنان لأنهم لم يبدأوا بالإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى أنه لا يوجد اتفاق سياسي في لبنان.

وتابع: «قرض صندوق الدولي بغض النظر عن قيمته فالفكرة في شهادة الثقة التي منحها الصندوق لمصر والتدفقات المالية الكبيرة من عدة دول لديها رغبة في الاستثمار وتحقق الأرباح».

وأشاد فتوح، بقانون الاستثمار في مصر، قائلًا: «قانون الاستثمار في مصر جيد جدًا، أي مستثمر أجنبي يستطيع بيع الاستثمارات والخروج بشروط معينة».