مسؤول بارز في سنغافورة يتحدث عن حالته العقلية خلال وباء كورونا

غالبا لا يكشف مسؤول إداري بارز في سنغافورة بشكل علني عن محنه الشخصية، لكن وباء فيروس كورونا يغير تماما ما يتم مناقشته نادرا خارج الدوائر المغلقة، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

فقد كشف تشنج كاي فونج، المدير الإداري بهيئة "التنمية الاقتصادية" بالدولة الجزيرة وأحد المساعدين السابقين لرئيس الوزراء، لي هسين لونج، بشكل علني عن تأثر صحته العقلية، خلال الوباء، في مؤتمر حول التكنولوجيا، عقد على الإنترنت اليوم الأحد.

وبدأ تشنج المناقشة التي عقدت على الإنترنت في المؤتمر حول التكنولوجيا، بوصف عام 2020 بأنه "عام غير مسبوق فيما يتعلق بالأزمات الشخصية".

وأضاف أنه في أبريل الماضي، فقد شقيق زوجته جراء إصابته بالسرطان، بينما يعاني أحد أقرباء الأسرة من مشكلات عقلية خطيرة.

ووصف مشاعره وحالته العقلية بأنه لم يشهدها منذ أكثر من 40 عاما.

وأضاف أنه ليس وحده، حيث إن الكثير من الموظفين في آسيا يتحدثون عن تعرضهم لمستويات عالية من التوتر منذ بدء الوباء، طبقا لدراسة معهد "ميركر" نشرت الشهر الماضي.

وتشنج هو جزء من فريق قيادة في سنغافورة، مسؤول عن تعزيز النمو في الدولة المدينة.