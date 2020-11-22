عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يرصد مشاركة رئيس الوزراء الأرميني في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب في قره باغ.

وشارك رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، الأحد 22 نوفمبر، في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب في قره باغ؛ والتي جرت في مدينة فاغارشابات الأرمنية.

وفي ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، بيانا حول وقف إطلاق النار وكل الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ، مع توقف قوات الجانبين على مواقعها.

كما اتفق الزعماء الثلاثة على انتشار قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين في قرع باغ، وكذلك على طول «ممر لاتشين» الرابط بين أرمينيا والإقليم.