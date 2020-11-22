الإمارات تعلن اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام التقليدي

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، اكتشاف ملياري برميل من النفط الخام التقليدي.

وقال المجلس الأعلى للبترول، في بيان، إنه سجل اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.

واعتمد المجلس خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خطة عمل شركة بترول أبوظبي "أدنوك" لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم "الدولار يعادل 67ر3 درهم" للسنوات الخمس القادمة.

وتعتزم "أدنوك" من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم (6ر43 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021-2025 عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إن اكتشاف "أدنوك" موارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية، يأتي نتيجة لجهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام.