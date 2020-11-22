 الكويت: اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - بوابة الشروق
الأحد 22 نوفمبر 2020 10:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

الكويت: اختفاء 900 قطعة أثرية مسجلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 10:20 ص

كشفت مصادر كويتية مطلعة النقاب عن فقدان نحو 900 قطعة أثرية من العصور الهلينستية، والعبيدية، واليونانية والإسلامية القديمة، من إجمالي 8500 قطعة أثرية مسجلة في سجلات إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.

 

وأوضحت المصادر -في تصريحات لجريدة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد- أن مسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي تقدموا باستقالاتهم، هربا من المسؤولية الملقاه على عاتقهم بشأن اختفاء تلك القطع الأثرية، إلا أن استقالاتهم قوبلت بالرفض لحين العثور على القطع الأثرية المفقودة، والتي تعود لنتاج الكثير من البعثات الأثرية التي عملت في الكويت على مدار أزمنة سحيقة مضت.

 

ولفتت المصادر إلى أن جميع القطع الأثرية المفقودة، تحمل رقم وتاريخ العثور عليها، وكذلك الحقبة التاريخية التابعة لها، مرجحة أن تكون تلك القطع الأثرية فقدت بسبب الإهمال، أو أنها فقدت بفعل فاعل ليتم تهريبها إلى خارج البلاد.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك