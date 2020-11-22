قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن أزمة فيروس كورونا فرصة واختبار حقيقي للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة والشعب تكاتفوا في ظل الجائحة التي أثرت على دول عدة حول العالم.

وأضاف كوجك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «الاقتصاد المصري أثبت أن لديه الصلابة للتعامل مع الجائحة»، مؤكدًا أن مصر نجحت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع الأزمة وفقًا للتقييم الموضوعي.

ولفت إلى أن تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعه مع الرئيس اليوم يعكس ما هو مكتوب في تقرير صندوق النقد الدولي، قائلًا إن الاقتصاد لم ينكمش واستمر في النمو رغم الجائحة.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن حجم الاقتصاد والإنتاج وتنفيذ المشروعات والاستثمارات يزداد وهو ما ينعكس في شكل دخل أعلى للدولة، متابعًا أنها مؤشرات جيدة بالنظر إلى الدول المحيطة والناشئة.

وذكر أن التقارير تمنح المستثمرين الثقة لتوسيع استثماراتهم في مصر وهو ما يوفر فرص عمل أكبر للمواطنين، مضيفًا: «نستمر في جذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والعالميين، وإيجاد فرص عمل متطورة وفرص لتحسين دخل المواطن».