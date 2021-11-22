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كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على منصب أمين الصندوق في إنتخابات النادي المقبلة عن حقيقة الخلافات مع العامري فاروق نائب رئيس النادي والمرشح على نفس المنصب في إنتخابات نهاية الشهر الجاري.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة أون سبورت أنه كان يطمح في الإنتخابات السابقة في خوضها على منصب النائب ولكن جلسة جمعته بمحمود الخطيب تطرق خلالها لحاجة المجلس له في منصب العضو وتوليه ملف الدوري.

وأضاف مرتجي أنه وافق على الفوز كون الخطيب ( كبير العائلة ) على حد تعبيره وهو يرى الأفضل.

وأوضح أنه بالطبع هناك خلافات في وجهات النظر والعامري فاروق حصل على منصب هو كان يطمح إليه ولكن بمجرد عقد أول إجتماع كان الدعم بالكامل لنائب رئيس النادي مع الاحتفاظ بخلافات وجهات النظر داخل المجلس وليس في العلن.

وشدد مرتجي على أنه تلقى اتصال من الخطيب وكان وسط مجموعة من حكماء النادي وقال له :" منصب أمين الصندوق شاغر وأريدك أن تتولاه".

وأضاف بالطبع وافقت على الرغم من تعرضي لضغوط كبيرة ولكن مصلحة الأهلي فوق الجميع.

وحول علاقته بخالد الدرندلي عقب إنتهاء العملية الإنتخابية قال :" أخويا وعمر الظفر ما يطلع من اللحم ".

يذكر أن مرتجي سينافس أمين الصندوق الحالي خالد الدرندلي على ذلك المنصب في الإنتخابات المقرر لها نهاية الشهر الجاري.