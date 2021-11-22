 في عيد الاستقلال اللبناني.. ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في عيد الاستقلال اللبناني.. ميقاتي: عسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا

نسمة يوسف
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 9:39 ص

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر في لبنان، وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".

جاء ذلك في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، بمناسبة حلول عيد الاستقلال اللبناني، الذي يوافق اليوم الاثنين (22 نوفمبر من كل عام).

وأضاف: "فعسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا، بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل"، مختتما: "كل عيد استقلال وأنتم بخير".

ويحتفل لبنان بذكرى استقلاله عن فرنسا، يوم 22 نوفمبر من كل عام.

فقد منحت فرنسا في ذلك اليوم عام 1943، لبنان استقلاله التام.


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