قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن "الاستقلال ليس مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر في لبنان، وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم".

جاء ذلك في تغريدة منشورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، بمناسبة حلول عيد الاستقلال اللبناني، الذي يوافق اليوم الاثنين (22 نوفمبر من كل عام).

وأضاف: "فعسى أن تحمل الأيام المقبلة ما يصبو إليه شعبنا، بتعاون صادق بين جميع المعنيين، فيكون للاستقلال معناه الشامل"، مختتما: "كل عيد استقلال وأنتم بخير".

ليس الاستقلال مجرد ذكرى سنوية نحتفل بها، بل هي فعل إيمان مستمر بلبنان وعمل دؤوب لتحقيق تطلعات اللبنانيين وآمالهم. فعسى أن تحمل الايام المقبلة ما يصبو اليه شعبنا بتعاون صادق بين جميع المعنيين،فيكون للاستقلال معناه الشامل.كل عيد استقلال وأنتم بخير.#عيد_الاستقلال pic.twitter.com/Li4gagDyNB — Najib Mikati (@Najib_Mikati) November 22, 2021

ويحتفل لبنان بذكرى استقلاله عن فرنسا، يوم 22 نوفمبر من كل عام.

فقد منحت فرنسا في ذلك اليوم عام 1943، لبنان استقلاله التام.