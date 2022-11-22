 ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 268 قتيلا - بوابة الشروق
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 268 قتيلا

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 2:43 م
أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر إلى 268 قتيلا، في حين مازال هناك 151 شخصا في عداد المفقودين.

وتفقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو  المنطقة التي يقوم فيها رجال الإنقاذ بإزالة الركام الناجم عن الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال الذي وقع أمس الاثنين في منطقة سيانجور، كما قدم "أعمق تعازيه" لضحايا هذه الكارثة.

وقال ويدودو "تم إعادة فتح الطرق التي دفنها الركام أمس": مضيفا "هذا سوف يتبعه جهود إغاثة سريعة للذين ربما يكونوا مازالوا تحت الأنقاض".

وأوضح أن الحكومة سوف تقدم 100 مليون روبيه (6300 دولار) للسكان الذين تضررت منازلهم.

وأضافت وكالة إدارة  الكوارث أن أكثر من ألف شخص أصيبوا في الزلزال، الذي تسبب في نزوح 58 ألف شخص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك