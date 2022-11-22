 الصحة العالمية تحذر: ملايين الأشخاص في أوكرانيا معرضون للخطر خلال الشتاء المقبل - بوابة الشروق
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الصحة العالمية تحذر: ملايين الأشخاص في أوكرانيا معرضون للخطر خلال الشتاء المقبل

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 2:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 - 2:31 م

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن هناك ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في أوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل، وذلك بسبب تضرر أو تدمير البنية التحتية، ما أسفر عن ترك 10 ملايين شخص، أو حوالي ربع سكان البلاد، بدون كهرباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، والذي زار البلاد أمس الاثنين، قوله إن "أزمة الطاقة المدمرة، وحالة الصحة العقلية المتفاقمة والطارئة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وخطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، ستجعل هذا الشتاء اختبارا هائلا للنظام الصحي في أوكرانيا".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الاثنين تسجيل 703 هجمات على البنية التحتية للصحة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.

وقال كلوجه إن الهجمات هي الأكبر على مرافق الرعاية الصحية على أرض أوروبية منذ وقوع الحرب العالمية الثانية، موضحا أن مئات الآلاف من المنازل والشقق والمدارس والمستشفيات لا توجد بها تدفئة.

وشدد كلوج على أن درجات الحرارة المتوقعة التي تبلغ 20 درجة تحت الصفر تشكل خطرا صحيا كبيرا. وحذر من أن "الطقس البارد يمكن أن يقتل.. هذا الشتاء سيكون مهددا للحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في أوكرانيا".


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