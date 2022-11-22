حاكم سيفاستوبول يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق القرم

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أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في "جمهورية القرم الروسية" ميخائيل رازفوجايف، إسقاط الدفاعات الجوية 5 طائرات مسيرة، اثنتان منها حاولتا استهداف محطة بالاكلافا الحرارية لتوليد الكهرباء.

وقال الحاكم -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "حاولت طائرتان بدون طيار الاقتراب من محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكن دفاعاتنا الجوية تصدت لها وأسقطتها، ولكن الجيش الأوكراني حاول مرة أخرى مهاجمة محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية".

ونفى وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن جميع القوات في حالة تأهب.

وفي وقت لاحق، أعلن رازفوجايف أن الأسطول الروسي تصدى لهجمات ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود وأسقطها جميعها.