الكرملين ينفي تسلم بوتين لمشروع اتفاقية سلام مع أوكرانيا

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ما تردد عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلم أي مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا قبل قمة مجموعة العشرين.

ورد بيسكوف سلبا على سؤال حول ما إذا كان قد تم استلام مثل هذا المشروع حيث قال "لا"، وذلك في تصريح لوكالة "سبوتنيك".

ولم يذهب بوتين إلى قمة مجموعة العشرين، وكان الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف، حيث أوضح الكرملين من خلال ذلك بضرورة وجود الرئيس في روسيا.

وذكرت وكالة أوكريانسكا في وقت سابق، أنه عشية اجتماع قادة مجموعة العشرين، سلمت إحدى الدول الوسيطة إلى بوتين إطار عمل لاتفاق محتمل للمفاوضات المباشرة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 نوفمبر الجاري، إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بوتين والأطراف المعنية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيا" أعرب ماكرون عن "تصميمه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع الأطراف المهتمة بإنهاء الصراع" في أوكرانيا.

كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في عودة كييف إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.