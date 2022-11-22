وزير الطاقة السعودي ينفي عزم أوبك بلس زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا

نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي أوبك بلس الآخرين حاليا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك + لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها". مؤكدا"أن الخفض الحالي ومقداره مليوني برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023".

لكن وزير الطاقة السعودي قال: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر، قررت مجموعة أوبك بلس لكبار منتجي النفط، التي تضم السعودية وروسيا، خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، بداية من نوفمبر.