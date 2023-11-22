روسيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: دعونا إلى ذلك منذ تصاعد الصراع

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام.



وأضافت زاخاروفا أن "موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، وهو ما دعت إليه روسيا منذ تصاعد الصراع"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وأشادت زاخاروفا بشكل خاص بالجهود القطرية لتنفيذ الدعوة العالمية لوقف التصعيد.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام.



وقالت الخارجية القطرية، صباح اليوم الأربعاء، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، إنه سيتم الإعلان عن تاريخ سريان وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأضافت قطر أن "الهدنة الإنسانية ستسمح أيضا بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية ومساعدات الإغاثة، بما في ذلك الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".



وجاء في المنشور: "تؤكد دولة قطر التزامها بالجهود الدبلوماسية المستمرة لتهدئة التوترات ووقف إراقة الدماء وحماية المدنيين. وفي هذا الصدد، تقدر دولة قطر جهود جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق".