سرايا القدس تقصف تجمعات عسكرية إسرائيلية في محيط قصر العدل جنوب غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء: «قصفنا بقذائف الهاون التحشدات العسكرية للعدو في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة».



وأشارت إلى استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم ببيت حانون وغرب بيت لاهيا ومحيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، بقذائف التاندوم والـ(RPG).



وفي وقت سابق، لفتت إلى استهداف قوة هندسة إسرائيلية راجلة خلف الساتر الترابي شرق السناطي بقذائف الهاون، مؤكدًا إصابتها إصابة مباشرة.



كما أفادت بخوض اشتباكات ضارية مع عدد من جنود العدو بالأسلحة الرشاشة صباح اليوم، واستهداف آلية عسكرية بقذيفة «التاندوم»، وإيقاع إصابات محققة بهم في محور الشاطئ.