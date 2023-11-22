الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بحلول شاملة

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسن الشيخ في منشور على منصة "إكس" إن "الرئيس عباس والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله".



وأضاف الشيخ أن القيادة الفلسطينية "تجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية".



وأعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.



وذكرت الحركة في بيان، أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



وأفادت بأنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من سجون إسرائيل دون سن 19 عاماً.



وأوضحت أنه سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب) على مدار الأربعة أيام، فيما وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة ستة ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.



وأوضحت حماس أنه سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.



وبحسب إحصائيات حكومية في غزة، فإن نحو 21 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدوا في حرب إسرائيل على القطاع المستمرة لليوم 47.