جروسي: إلغاء إيران تأشيرات لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صفعة قوية لأعمال المراقبة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن قرار إيران بمنع بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأكثر خبرة، من دخول البلاد وجه "ضربة خطيرة للغاية" لقدرة الوكالة على مراقبة البرنامج النووي للبلاد.

وردا على سؤال، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عن مدى تأثير الحظر المفروض على العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قدرة الوكالة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، قال جروسي "إنها ضربة خطيرة للغاية لقدرتنا على القيام بذلك".

وكان جروسي، قد تناول بالفعل الصراع بشأن المفتشين في تقرير إلى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، واليوم الأربعاء، تحدث علنا عن هذه القضية على هامش مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال جروسي، دون تحديد أرقام دقيقة، إن ثلث المفتشين الأكثر خبرة الذين تم تعيينهم في إيران لم يعد بإمكانهم العمل في إيران بعد الآن.

وقد منعت طهران دخول خبراء الوكالة المتخصصين في تخصيب اليورانيوم، ومن بينهم خبراء من ألمانيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر دبلوماسية غربية.

ووفقا لأحدث تقرير لجروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمتلك إيران 128 كيلوجراما من اليورانيوم عالي التخصيب بمستوى نقاء مناسب تقريبا لصنع أسلحة نووية.