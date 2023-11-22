جولات ميدانية لرئيس هيئة الرقابة الصحية ورئيس جامعة المنوفية بمعهد الأورام والمعهد القومي للكبد

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية زيارة الى المنشآت الصحية التابعة للجامعة لبحث اوجه التعاون المشترك وخطة اعتماد المستشفيات وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الإسكوا).

قام وفد الهيئة برئاسة الدكتور احمد طه، يرافقه الدكتور احمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، بجولات ميدانية شملت مستشفى معهد الكبد القومي، ومستشفى علاج الاورام، والعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة، والارض المخصصة لانشاء المدينة الطبية الجديدة بالمحافظة، كما التقى وفد الهيئة الذي ضم د. السيد العقدة، ود. وائل الدرندلي، اعضاء مجلس ادارة الهيئة، بمسئولي الجودة من مختلف التخصصات في اجتماع موسع بمقر كلية الطب بالمنوفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد الوفد وحدة زراعة الكبد، وقسم الميكروبيولوجي والمناعة، وجناح العمليات والعناية المركزة، بالمعهد القومي للكبد، الى جانب الاقسام المختلفة لمستشفى علاج الاورام، والارض المخصصة لبناء المدينة الطبية الجديدة.

وأشاد د. احمد طه، بحماس فريق العمل بالمعهد القومي للكبد للحصول على الاعتماد وحسن توظيف الامكانيات المتاحة لتقديم خدمة صحية لائقة وصحيحة، ولفت الى ان المعهد القومي للكبد من النقاط المضيئة التى تتميز بها جامعة المنوفية وله سمعة جيدة، ويقدم خدمات صحية عالية التخصص للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية وانضمامه للتأمين الصحي الشامل بعد استيفائه لمعايير الجودة والاعتماد ضرورة، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة اوجه الدعم خلال الفترة المقبلة لتأهيل الكوادر الطبية واعضاء هيئة التمريض والفنيين والإداريين بالمعايير سواء على مستوى الدعم الفني للمنشآت او البرامج التدريبية للعاملين بها.

وخلال الجولة استعرض رئيس الجامعة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية مؤكدا علي أهمية البدء بإعتماد معهد الكبد القومي ومعهد الأورام كمراكز تنفرد بتقديم خدمات طبية عالية التخصص لأهالي المحافظة والمحافظات الأخري.

وأضاف أن المعهد يتردد عليه سنويا أكثر من ٥٠٠٠٠ متردد سنويا على العيادات الخارجية ويستقبل بالقسم الداخلي للعلاج أكثر من ٥ آلاف مريض.

وأشار القاصد إلي أن المستشفيات الجامعية استقبلت من يناير وحتي الآن نحو 146950 مريضا منهم 294397 مريضا للعلاج بالأقسام الداخليةو56671 مريضا بالعنايات المركزة وتم إجراء 20004 عملية جراحية.

وأوضح أن الجامعة اتخذت خطوات جادة نحو تطوير الخدمة الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية لتصل إلي ٣٧٠٠ سرير بعد إنشاء المدينة الطبية الجديدة وتحويل مستشفي علاج الأورام إلي معهد قومي للأورام، علاوة علي امتلاك المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي لاحدث الأجهزة التشخيصية والأجهزة التي تسخدم بالعمليات الجراحية.

وخلال الاجتماع الموسع بمسئولي الجودة رحب الدكتور أحمد القاصد بوفد الهيئة في رحاب جامعة المنوفية واعرب عن سعادته بتواجده بالمستشفيات الجامعية كأحد أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية ومستشفى معهد الكبد القومى تضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية في جميع التخصصات وأن الجميع علي استعداد ولديهم الحماس للتعاون للحصول على الإعتماد والدخول ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تستهدف توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة من خلال نظام تأمين صحي متكامل، مؤكدا على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية بالمحافظة للإرتقاء بالخدمات الصحية.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو ٧٠% من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والدقيقة، مؤكدا على أهمية اعتماد المستشفيات الجامعية في أسرع وقت ودخولها المنظومة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

شارك بالاجتماع الدكتور صبحى شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد النعمانى، عميد كلية الطب، والدكتور هانى عبدالمجيد، عميد معهد الكبد القومى، والدكتور محمد الصاوى، وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب، والدكتور ناصر عبدالبارى، وكيل الطب للدراسات العليا، والدكتورة رانيا عزمى، وكيل الطب لخدمة المجتمع، والدكتور محمد صبرى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنوفية، والدكتور اسامه حجازى، المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومى.

يذكر أن المعهد القومي للكبد يحتل المركز الثانى فى عدد عمليات زراعة الكبد منذ نشأته وحتى الآن ، حيث بلغت عدد عمليات الزراعة التى تمت بالمعهد ٤٠٥ حالة زراعة للكبار والأطفال " بالإضافة إلي مشاركة فرق طبية من المعهد بمراكز طبية أخرى في إجراء عملية زراعة الكبد وتدريب أعضاء فرق الزراعة، فضلا عن إجراء المعهد العديد من العمليات الجراحية الدقيقة بالكبد والقنوات المرارية والبنكرياس.