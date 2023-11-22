استشهاد 6 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل في الضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد ستة فلسطينيين جراء قصف مسيّرة إسرائيلية، منزل في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر محلية في مخيم طولكرم، قولها إن "مسيّرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين".

ووفق الوكالة، "كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيمها من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها".

وأشارت إلى أن "جرافات الاحتلال أغلقت مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع المخيم وحاراته وأزقته، وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين".

وأعلنت القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به منطقة عسكرية ومنعت التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياتها عند مداخل المخيم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.

وحسب الوكالة، "شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم طولكرم، وداهمت مركز الإسعاف الطبي في المخيم، الذي تتواجد فيه جثامين الشهداء، وعدد من الجرحى، واعتقلت 14 مسعفا وجريحا".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم، اليوم، إضرابا شاملا لجميع مناحي الحياة حدادا على أرواح قتلى مخيم طولكرم.