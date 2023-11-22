قلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم تكشف عن اسمه، مزيدا من التفاصيل حول اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقال المسؤول في الإدارة الأميركية، إن الولايات المتحدة "تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزا في مرحلة أولية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وفيما يلي أبرز ما ذكره المسؤول الأميركي من تفاصيل تتعلق بالاتفاق:





الإفراج الأولي عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من التوصل إلى الاتفاق.

سيجري إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا خلال فترة تتراوح بين أربعة وخمسة أيام.

حماس في بعض الحالات تحتاج إلى هدنة لتحديد مكان بعض المحتجزين.

تم التوصل إلى الاتفاق لتحفيز إطلاق سراح المزيد من المحتجزين بعد الخمسين.

الحكومة الأميركية تأمل أن تؤدي الهدنة أيضا إلى زيادة وصول الإمدادات الإنسانية.

3 أميركيين من بينهم طفلة ستبلغ 4 سنوات قريبا سيجري تضمينهم ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق المحتجزين بين إسرائيل وحماس.

نظام التفتيش الصارم سيضمن عدم استغلال حماس للهدنة للحصول على المزيد من الأسلحة.

أميركا تأمل أن تطبق التهدئة في غزة من قبل حزب الله والقوات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال اليوم الأربعاء، إن الحكومة صوتت لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه "سيجري إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال خلال أربعة أيام سيتم خلالها وقف القتال".

وتعهدت إسرائيل بـ"مواصلة حربها" ضد حماس بعد انتهاء الهدنة، حسبما نقلت "فرانس برس" عن الحكومة الإسرائيلية.