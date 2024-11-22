تشكيل مجموعة عمل بين مصر والإمارات للاستثمار في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية

استقبل كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، علي الشامسي، المدير العام لشركة الإمارات للبترول، والوفد المرافق الذي ضم محمد جمعة بن شرف المدير العام لشركة إمارات مصر للمنتجات البترولية، وعددا من كبار مسؤولي شركة الإمارات للبترول وبحضور معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

واتفق الجانبان على سرعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين قطاع البترول المصري والمؤسسة الإماراتية لدفع العمل على استغلال الفرص للتعاون والاستثمار في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات الخدمة المتطورة لتموين السيارات بالوقود.

وثمن الوزير، التعاون والشراكة المثمرة مع شركة الإمارات للبترول في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات بالوقود وتقديمها لتجربة متميزة تتسم بالجودة والكفاءة في السوق المصري، مؤكدا أهمية البناء على تلك الشراكة الناجحة لتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة في هذا المجال.

فيما أشار المدير العام لشركة الامارات للبترول علي الشامسي، إلى تميز العلاقات والتعاون على كل الأصعدة بين الشقيقتين مصر والإمارات العربية المتحدة اللذان يقفان ويعملان سويا في خندق واحد.

واستعرض المدير العام للشركة والوفد المرافق نموذج العمل في إدارة شبكة محطات نموذجية لخدمة وتموين السيارات بالوقود التي تقوم بتشغيلها وإدارتها في مصر من خلال الشركة المشتركة أمارات مصر مع قطاع البترول المصري، وتقديمها خدمات تموين الطائرات بالوقود في عدد من المطارات المصرية.

وأكد مسئولو المؤسسة، أن السوق المصري يحمل فرصا واعدة في مجال تسويق وتوزيع الوقود وانشاء محطات الخدمة في ظل التطور العمراني الكبير وشبكة الطرق الحديثة وإنشاء المدن الجديدة؛ ما يشجع الشركة على تعزيز شبكة محطات الخدمة وتموين السيارات بالوقود، مؤكدين تطلعهم للعمل مع قطاع البترول على فتح فرص جديدة لتعزيز التعاون والاستثمار والتوسع في أعمالها بالسوق المصري.