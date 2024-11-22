14 حافلة تنقل جماهير الزمالك لبرج العرب في مواجهة المصري

اتفق الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق نادي الزمالك على التكفل بتوفير 14 حافلة لنقل جماهير الفريق إلى ملعب برج العرب.

ويتقابل الزمالك مع المصري البورسعيدي مساء السبت ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء ذلك الإجراء من أجل تسهيل انتقال الجماهير إلى الملعب من أجل مؤازرة الفريق لتحقيق فوز جديد.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات من أمام مقر النادي في العاشرة من صباح السبت.

يذكر أن الزمالك يمتلك 6 نقاط في الدوري بعد جولتين حيث فاز على البنك الأهلي ثم سموحة، بينما يمتلك المصري 4 نقاط من فوز وتعادل.