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أوفا يقود هجوم إنبي أمام فاركو في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 4:17 م

أعلن سيد ياسين، المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمباراة فاركو المقرر لها بعد قليل باستاد حرس الحدود في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة -مصطفى دويدار.

خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – محمد النحاس.

خط الهجوم : أحمد نادر حواش – أحمد أوفا – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى و محمد حامد ومحمد حتحوت وفتحي السيد وعبدول منان وشيكو محارب وصلاح زايد ومحمد سمير وعلي إيهاب.


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