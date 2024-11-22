أوفا يقود هجوم إنبي أمام فاركو في الدوري

أعلن سيد ياسين، المدير الفني لفريق إنبي، تشكيل فريقه لمباراة فاركو المقرر لها بعد قليل باستاد حرس الحدود في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق البترولي كالتالي:
حراسة المرمى : رضا السيد.
خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة -مصطفى دويدار.
خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – محمد النحاس.
خط الهجوم : أحمد نادر حواش – أحمد أوفا – رفيق كابو.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى و محمد حامد ومحمد حتحوت وفتحي السيد وعبدول منان وشيكو محارب وصلاح زايد ومحمد سمير وعلي إيهاب.