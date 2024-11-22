شولتس يجدد رفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا عدم نيته إمداد كييف بصواريخ "تاوروس" بعيدة المدى التي يمكنها ضرب عمق الأراضي الروسية، معربا عن التزامه بتجنب المزيد من التصعيد مع روسيا.

جاء ذلك وفقا لحديث شولتس بمؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في برلين، حيث أشار إلى ما ذكره من قبل، وأكد على "عدم رغبته تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز يمكن استخدامها لضرب عمق الأراضي الروسية".

وقال شولتس أيضا إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "سيجمع ما بين الحذر والدعم الواضح لأوكرانيا"، حيث يلمس "خوفا وقلقا بين المواطنين الألمان"، وأعرب عن "التزامه بتجنب مزيد من التصعيد"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ التي تسير أسرع من الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وضرب الجيش الروسي الليلة الماضية مصنع "يوجماش" العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل، في خطوة هزت نظام كييف ورعاته الغربيين.