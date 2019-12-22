 إقليم كردستان: الحلبوسي والبارزاني يتفقان على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء - بوابة الشروق
الأحد 22 ديسمبر 2019 6:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

إقليم كردستان: الحلبوسي والبارزاني يتفقان على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 5:59 م | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 5:59 م

أعلنت رئاسة إقليم كردستان اليوم الأحد، عن اتفاق بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الإقليم نيجرفان البارزاني على مساعدة مجلس النواب في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

وقال مكتب بارزاني ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن البارزاني استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع في العراق والمنطقة، ومسألة تشكيل (الكابينة) الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب العراقي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك