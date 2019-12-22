إقليم كردستان: الحلبوسي والبارزاني يتفقان على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء

أعلنت رئاسة إقليم كردستان اليوم الأحد، عن اتفاق بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس الإقليم نيجرفان البارزاني على مساعدة مجلس النواب في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

وقال مكتب بارزاني ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن البارزاني استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع في العراق والمنطقة، ومسألة تشكيل (الكابينة) الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب العراقي.